"Танці з зірками": що відомо про переможців шоу (фото, відео)

Пара отримала максимальні оцінки від суддів і велику кількість голосів глядачів "Танців з зірками".

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