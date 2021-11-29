28 листопада відгримів фінал шоу "Танці з зірками" на 1+1. Переможцем проекту стала пара Артура Логая та Анни Кареліної.
Читайте також"Танці з зірками": як минув фінал, хто переміг у шоу (фото, відео)УНІАН розповідає, що відомо про переможців "Танців з зірками" і згадує найяскравіші моменти їхнього виступу у фіналі.
Артур Логай: що відомо про актора, біографія
- Логай народився 12 вересня 1993 року в Мелітополі Запорізької області. Два роки навчався в Запорізькому національному технічному університеті, де вивчав міжнародний туризм. Потім переїхав до Києва.
- Актор до початку кінокар'єри, у 2014 році, брав участь у проекті "Х-фактор" в команді грузинської співачки Ніно Катамадзе.
- Після шоу активно зайнявся написанням власних пісень, в яких максимально намагався зробити якісну музику, трохи схожу на Келвіна Гарріса, Джеймса Артура або Джонна Ньюмана.
- У 2017 році закінчив дворічну кіношколу Ukrainian Film school на базі кіностудії Film.ua.
- Дебютував у кіно у 2018 році роллю чаклуна в містичному телесеріалі "Чаклунки".
- У 2021 році взяв участь у шоу "Танці з зірками", в якому переміг разом з партнеркою Анною Кареліною.
- Перебуває у шлюбі з Євгенією Павленко, пара виховує одну дитину.
- Логай відомий за ролями у серіалах "Київ вдень і вночі", "Чаклунки", "Великі Вуйки", "Моя улюблена Страшко".
Анна Кареліна: що відомо про сміливу партнерку Артура Логая на "Танцях"
- Про партнерку Артура Логая на "Танцях з зірками" Анні Кареліній відомо не так вже й багато. Дівчина народилася в селищі Турійськ на Волині.
- До проекту Аня викладала хореографію в Київському національному університеті культури і мистецтв.
- Кареліна в шлюбі з липня 2020 року. Її коханого звати Олександр.