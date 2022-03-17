Він відбудеться в Лондоні 24 березня.

Другий антивоєнний концерт від Оксімірона під назвою " RAW " відбудеться в Лондоні 24 березня 2022. Весь прибуток від концерту буде переведений в благодійну недержавну польську організацію "Fundacja Świętego Mikołaja", що допомагає дітям українських біженців.

Про це музикант повідомив у себе в Instagram.

Зазначимо, 15 березня в Стамбулі Oxxxymiron провів благодійний концерт під назвою Russians Against War (RAW). Музикант, який покинув РФ, таким чином збирає гроші для допомоги українським біженцям, постраждалим від агресії Кремля. На донати йдуть не тільки кошти з продажу квитків, а й пожертвування, перераховані під час прямої трансляції концерту - виступ можна подивитися в сервісі Twitch, на сторінці співака в Instagram і на його каналі в YouTube.

Крім того, у своєму Telegram російський артист опублікував посилання на благодійний фонд, через який також можна пожертвувати гроші.

Також УНІАН писав, що у Росії заборонили концерти артистів, які виступили проти війни в Україні. Так, в" чорному списку " тепер Іван Дорн, Макс Барських, Надя Дорофєєва, Потап і Настя Каменських, Світлана Лобода, Віра Брежнєва, Монатік, Алексєєв, групи "Океан Ельзи", "Один в каное", "нерви".

Нагадаємо, російський репер Моргенштерн випустив новий кліп, де відповів на звинувачення в торгівлі наркотиками, а також повідомив, що поки не планує повертатися в Росію.

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