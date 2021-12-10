Репер заявив, що поки не планує повертатися.

Скандальний російський репер Моргенштерн випустив новий кліп на злитий раніше в мережу трек "Додому". У кліпі Алішер Валєєв (справжнє ім'я репера, — ред.) відповів на звинувачення в торгівлі наркотиками, а також повідомив, що поки не планує повертатися в Росію, звідки раніше поїхав разом з дружиною. У тексті пісні репер зазначає, що там стало "холодно".

Читайте такожВ СБУ пояснили, чи може Моргенштерн приїздити до України на гастроліКліп вже встиг набрати майже два мільйони переглядів в YouTube.

На початку ролик починається нібито репортажем про "таємничу втечу Моргенштерна з Росії". Разом з дружиною Діларою він через Білорусь поїхав у Дубай, де і був знятий новий кліп. Репер іронізує, що новина про його втечу стала "голоснішою, ніж камбек Oxxxymiron'а".

Репер в треку також висловлюється з приводу звинувачень глави СК Росії Олександра Бастрикіна в торгівлі наркотиками в соціальних мережах. Відповіддю стала нецензурна фраза – "Я в соцмережах торгую лише ********** (лицем)". Також Валєєв згадує і про свій закритий ресторан - "ви можете забрати мій business, та заберете happiness". У приспіві Моргенштерн співає, що поки не хоче повертатися додому, тому що там стало "холодно".

Нагадаємо, раніше Головне управління Слідчого комітету по Москві проводило чергову перевірку творчості Моргенштерна на пропаганду наркотиків.

15 вересня репера Моргенштерна за поданням СБУ повторно внісши до "чорного списку" Мінкульту України. Росіянина визнали особою, яка загрожує нацбезпеці країни.

До цього у зірки російської естради були запланований три концерти в Україні.

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Автор: Екатерина Малюга