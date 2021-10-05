Михайло Жонін днями потрапив в аварію.

У ніч на 3 жовтня український актор Михайло Жонін потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Тоді йшлося про те, що він сидів на пасажирському сидінні, а водій в'їхав у два припаркованих авто.

Про це повідомляє ТСН.

Зараз же журналіст Олексій Павловський на своїй сторінці в Facebook опублікував відео, на якому Михайло Жонін нецензурно висловлюється і ледь стоїть на ногах. По відео можна зрозуміти, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

"Історія така: Михайло був за кермом автомобіля в нетверезому стані, протаранив кілька автомобілів і валяв дурня, що за кермом був не він. На особливу увагу заслуговує те, як він спілкується з журналістами і відкрито погрожує. Цитати Михайла: "Якщо хочете жити добре, то цього робити не можна", "Якщо це вийде кудись, с*ка, я вас знайду", - написав Павловський.

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Михайло Жонін - український актор театру, кіно і дубляжу. Перша проба сил в кіно відбулася в 2002 році, коли режисери Борис Небцерідзе і Володимир Попков затвердили Михайла на епізодичну роль в серіалі "Лялька". Свого першого головного героя Михайло зіграв у 2008 році, в українській містичній мелодрамі "Чаклунське кохання". Після виходу на екранах першого україномовного серіалу про медиків "Черговий лікар" Михайло Жонін набув популярності не тільки в Україні та Росії, але і в Казахстані, де теж демонструвався цей фільм. Актор зіграв одного з головних героїв - хірурга Андрія Мазура.

Також він зіграв у таких стрічках як "Єфросинія", "Доярка з Хацапетівки", "Роксолана", "Повернення Мухтара" та інших.

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Автор: Діана Могилєвич