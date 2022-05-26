Актор, який підтримує Україну, гнівно висловився на адресу путініста Івана Охлобистіна.

Олексій Панін різко відреагував на слова Івана Охлобистіна на свою адресу. Головний герой серіалу "Інтерни" назвав Паніна "досвідченим збоченцем". У своєму Instagram-блозі Олексій опублікував жорстку відповідь.

"Людина, яка відкрито закликає вбивати геїв і підтримує війну в Україні, дозволяє собі коментувати моральні норми. Я порадив би Івану засунути язик в одне місце і ніколи більше його не діставати. Ну або діставати для прямого призначення - лизати дупу комусь в Кремлі", - сказав актор.

Він уточнив, що раніше з повагою ставився до Охлобистіна і його творчості, і був радий зніматися з ним у спільних проектах. Однак зараз ця повага пропала.

Нагадаємо, нещодавно фанат Путіна Іван Охлобистін висловився про Галкіна, І сказав, що він ставиться "до збочень негативно".

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