Олексій Панін відреагував на новини росЗМІ.

Російський актор Олексій Панін опублікував у своєму Instagram пост, в якому висміяв путінських пропагандистів, які засуджують знаменитостей за відмову підтримувати президента РФ Володимира Путіна.

"Російські ЗМІ цілеспрямовано продовжують "довбати" по акторах і представникам шоу-бізнесу, які не підтримують путінський режим і війну в Україні. Оскільки улюблена тема про "собаку" вже не канає, навіть глухий чув, що це відео - фейк, в хід пішли нові байки. Тепер Олексій Панін, за їх версією, знаходиться в жахливому стані, спивається і щільно сидить на наркотиках. Разом з донькою тулиться в крихітній кімнаті і ледве-ледве зводить кінці з кінцями", - написав актор.

Він додав, що все це брехня. Так, вони з донькою живуть скромно, але зовсім не так, як про це говорять росЗМІ.

"Панове помиїшники! Журналістами назвати вас не можу. Ми з донькою живемо скромно, але не голодуємо. Квартира у нас невелика, але трикімнатна. Наркотики не вживаю взагалі, п'ю, коли є настрій", - повідомив Панін.

Також він відправив журналістів слідом за російським військовим кораблем.

"Вам раджу більше тра**тися і др*чити. Добрішими будете. Всім добра, йдіть на х*й", - підсумував актор.

Нагадаємо, раніше Панін розкритикував Тіматі і підтримав українців.

Вас також можуть зацікавити новини: