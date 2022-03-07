Той погрожував українському співакові Максу Барських.

Скандальний актор Олексій Панін жорстко висловився у бік російського співака Тіматі, який обрушився з критикою на Макса Барських.

Звернення він опублікував у Instagram.

Раніше український співак Макс Барських заявив, що більше не виступатиме "в дірявій Росії". Тіматі у відповідь пообіцяв показати йому "хто тут хто".

"Подивився твоє звернення до народу Росії. Ти нічого не переплутав? Ти забув, з чиєї ложки ти жер всі ці роки? На чиїх корпоративах ти танцював тут в Росії? Рано чи пізно все це закінчиться, і ми з тобою обов'язково побачимося, адже Земля кругла", - сказав він.

У своєму відеозверненні Панін назвав Тіматі "великим скрепоносцем у вушанці".

"Я розумію, що багатьом було неприємно чути як Барських назвав Росію дірявою. Але як назвати поведінку людей, який в той момент, коли вмирають діти, коли вмирають люди в Україні вони замість того, щоб виходити на вулиці і протестувати проти кривавого режиму і війни, влаштовують неймовірні стовпотворіння, ломляться як божевільні в магазини IKEA, магазини побутової техніки, щоб закупитися міксерами і побутовою технікою, тостерами. Не п*дараси?"- запитав Панін.

Також він нагадав про заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Росія нібито ніколи не розв'язувала воєн.

"Що за брехня? Росія розв'язала дуже багато воєн і можна навіть далеко не копатися в історії, а згадати вторгнення до Фінляндії. Це не секрет. Це доведено і визнано всіма іншими країнами світу. Я хочу нагадати, що під час Другої світової війни Росія увійшла в історію не як країна, яка протистояла Гітлеру, а як союзник Гітлера і разом з ним роздерибанила Польщу", - зазначив актор.

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