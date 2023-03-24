Чоловік підтримує російську агресію.

Українська актриса Алла Мартинюк у програмі ЖВЛ розповіла, що її колишній чоловік вступив до лав російської армії і погрожував їхній дочці, що скоро приїде.

Дівчинка злякалася, бо розуміє, що відбувається в її рідній Україні. Мартинюк довелося довго виводити дочку зі стресового стану.

"Він підтримує російську агресію. Написав, що він в'їде сюди. Каже: "Донечко, я вже скоро буду поруч". Я її дуже довго виводила емоційно... Як так, каже: "Тато, ти їдеш мене вбивати?". "Ти ж знаєш, я за мир, я вступив до лав російської армії". Потім він сміявся, каже: "Я жартував", - поділилася Алла.

Знаменитість додала, що після цього інциденту заблокувала екс-чоловіка у всіх соцмережах. Її дочка Поліна зробила те саме.

Однак, як зізналася актриса, в її житті є чоловік, на якого вона може покластися. За її словами, вона вже три роки перебуває у стосунках, але імені свого обранця називати не поспішає.

Чим відома Алла Мартинюк

Алла Мартинюк - українська актриса, екс-солістка групи "Слівкі". Вона знімалася в таких серіалах і фільмах як "Провідниця", "Подаруй мені життя", "Потрібен чоловік" та інших.

У 2014 році вона відмовилася від роботи в Росії і стала волонтером в Україні. Зараз Мартинюк - позаштатна радниця головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Нагадаємо, вагітна снайперка Емеральд потрапила в страшну аварію.

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