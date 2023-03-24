На щастя, з нею і дитиною все добре.

Українська захисниця Євгенія Емеральд, яка зараз через вагітність перебуває в тилу, поділилася з шанувальниками сумною новиною - вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду.

Після аварії снайперка вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками. Вона не повідомила, як саме сталося ДТП, проте пообіцяла зовсім скоро розкрити всі деталі.

"Моторошно досі. Я ціла, але дуже сильно стрессонула. Прикро за машину. Ці гроші я не намалювала. Вона дісталася мені тяжкою працею. Рік, як більше немає ювелірного бізнесу, який дозволив мені купити машину", - сказала Емеральд в інста-сторіз.

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Вона подякувала людям за підтримку і зазначила, що вони з дитиною цілі.

"Не знаю, чи підлягає ремонту мій бойовий кар, але спасибі Богу, що взяв грошима", - додала снайперка.

Нагадаємо, раніше снайперка Євгенія Емеральд вперше розповіла, чому приховувала вагітність від чоловіка. За її словами, вона боялася, що її з фронту відправлять додому.

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