Уна Стаббс померла в оточенні сім'ї у віці 84 років.

Британська актриса Уна Стаббс, знайома українцям за роллю місіс Хадсон в серіалі "Шерлок", померла у віці 84 років.

Про це повідомляє BBC.

"Мама тихо померла сьогодні в оточенні своєї сім'ї в Единбурзі. Ми просимо конфіденційності та розуміння в цей найважчий і сумний час", - йдеться в заяві її сім'ї.

Читайте такожЗ'явився трейлер нової інтерпретації пригод ШерлокаЗа словами агента актриси, перед смертю Стаббс кілька місяців боролася з невказаною хворобою.

Кар'єру Стаббс починала як танцівниця, поки в 1969 році на телебаченні не вийшов фільм "Допоки смерть не розлучить нас", в якому вона зіграла одну з другорядних ролей. Згодом вона знялася в десятках інших серіалів і телефільмів (зокрема, "жителі Іст-Енду", "Міс Марпл Агати Крісті").

Як вже повідомляв УНІАН, британський актор Бенедикт Камбербетч, який виконав у "Шерлоку" роль самого іменитого кіно- і телесищика, зіграє в шпигунській драмі "Кур'єр".

Автор: Станислав Кожемякин