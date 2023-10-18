Вони спілкувалися за тиждень до смерті шоумена.

Відомий хореограф Андріс Капіньш розповів, що спілкувався з шоуменом Сергієм Сивохо за тиждень до його смерті. За його словами, вже тоді Сивохо перебував у лікарні, проте залишався позитивним.

Як розповів Капіньш у коментарі "Обозреватель", тоді йому знадобилася волонтерська допомога, тому він і звернувся до шоумена. Той відповів, що все вирішить, тільки пізніше.

"Я знаю, коли люди перебувають в непростому стані, дуже жваво відгукуються на чиїсь проблеми, тому що близько їх відчувають. Він з такою турботою мені: "Напиши, що потрібно, вирішу. Але не зараз, пізніше", - згадав хореограф.

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Він додав, що був знайомий з Сивохо більше 20 років. Він згадує його як людину, яка завжди з гумором ставилася до проблем, у тому числі до своїх.

Також Капіньш каже, що знав про хворобу шоумена. Однак він ніколи не питав, з якою саме недугою бореться Сергій.

"Знав, що він хворів, але ніколи не питав чим. Все було видно. Якщо раніше - такий огрядний, але при хорошому здоров'ї, то через деякий час стало зрозуміло, що щось не так, тому що сильно схуд. Пересувався за допомогою милиць. Важко було на це дивитися. Але ніхто не думав, що він піде так скоро", - додав хореограф.

Нагадаємо, шоумен Сергій Сивохо помер 17 жовтня у віці 54 років. Відомо, що він помер у Німеччині. Напередодні смерті йому стало зле.

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