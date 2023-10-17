У віці 54 років помер український шоумен Сергій Сивохо.

Про це в Facebook повідомила близька подруга Сивохо Світлана Бердецька. За її словами, шоумена не стало рано вранці 17 жовтня.

"Сьогодні кожен день дуже важкий, але сьогодні мені особливо погано. Сьогодні о 5:40 ранку помер мій добрий друг, ніжно кохана мною людина, великий друг Ізраїлю, чудовий артист Сергій Анатолійович Сивохо. Мені буде тебе дуже не вистачати. Вічна пам'ять Сергію", - написала Світлана.

Як повідомляє "Обозреватель", Сивохо помер у Німеччині. Напередодні йому стало погано. ЗМІ писали, що шоумен у важкому стані.

На початку 2021 року шоумен розповів, що в дитинстві йому діагностували бронхіт з астматичним компонентом, через хворобу він страждав від задишки і кашлю. У лікуванні використовували гормони, що в підсумку вплинуло на його вагу.

У 2017 році у Сивохо знайшли виразку, йому довелося схуднути на 50 кг. Після цього артист страждав від накопичення рідини в легенях, одного разу лікарям довелося ввести його в штучну кому.

Чим відомий Сивохо

Кар'єра шоумена почалася з КВН, він вважався одним з кращих гравців в кінці 1980-х - початку 1990-х років. Також він вів радіопередачі і комедійні телешоу, серед яких: "Прихована камера" і "Моя хата скраю".

У 2014 році Сивохо звинуватили в участі в акціях "Антимайдану". На позачергових парламентських виборах у 2019 році він балотуватися від Партії "Слуга народу" по мажоритарному округу в Донецькій області, проте не набрав необхідну кількість голосів.

З жовтня 2019 по березень 2020 року був радником Секретаря Ради нацбезпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Перед звільненням на презентації "Національної платформи примирення і єдності" в Києві стався конфлікт, в ході якого Сивохо штовхнули і він впав.

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