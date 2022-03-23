Роман Сасанчин спростував наявність пухлини у дочки.

Український співак, переможець шоу "Голос країни" відповів на чутки про хворобу його маленької дочки, що народилася в грудні 2021 року.

За словами Сасанчина, в ЗМІ почала з'являтися інформація про те, що у його дочки Елізабет онкологія. Так, артист закликав журналістів не поширювати наклеп, а також заборонив взагалі що-небудь публікувати про його сім'ю.

"Я багато разів закривав очі на різні статті, багато мовчав. Розумію, зараз воєнний час і гинуть люди, але таке говорити на маленьку дитину, щоб їх сайт мав піар і перегляди?! Це низько! Я це так не залишу! Я забороняю цьому сайту публікувати будь-яку статтю, що стосується мого життя! Автора статті я обов'язково пізніше покажу! Це низько, ганьба вам! Друзі, не читайте їх сайт і поширіть собі, щоб інші знали, що у них чистий фейк!" - написав Сасанчин.

Нагадаємо, раніше 19-річний Роман Сасанчин показав обличчя новонародженої дочки.

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