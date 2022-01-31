Одне з прохань здивувало Задворного найбільше.

Переможець другого сезону реаліті "Холостячка" Андрій Задворний розповів, що пропонували йому дівчата після закінчення шоу.

У коментарі TSN.ua він зізнався, що ще до його популярності дівчата не проявляли до нього настільки активну увагу. А зараз вони надсилають йому досить пікантні фотографії, роблять непристойні пропозиції та інше.

"Протягом проекту було не дуже багато пропозицій, але після фінального пост-шоу "асортимент" розрісся: пропозиції сексу на одну ніч, інтимні фото, пропозиції познайомитися, зустрітися, прохання записати відео, відзначити в сторіс - найпростіше", - сказав Андрій.

Читайте також"Як Волочкова": дружина Дмитра Гордона похвалилася неймовірною розтяжкоюАле найбільше його здивувало прохання однієї з дівчат, яка дуже хотіла домогтися уваги іншого учасника "Холостячки" Андрія Хветкевича.

"Найсмішніше для мене було - це прохання дівчини попросити Андрія Хветкевича відповісти їй на повідомлення", - поділився Задворний.

Нагадаємо, раніше Андрій Задворний розповів, яка дівчина зможе підкорити його серце.

Вас також можуть зацікавити новини: