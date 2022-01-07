Розставання зі Златою Огнєвіч Задворний не вважає травматичним розривом.

Переможець другого сезону романтичного реаліті "Холостячка" Андрій Задворний після розставання зі Златою Огнєвіч зізнався, що зараз у нього немає дівчини і він відкритий до нових стосунків.

Про це Задворний розповів своїм підписникам в сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Він зазначив, що відносини з Огнєвіч були "півторамісячним романом", після якого вже "пройшло більше часу, ніж він тривав". При цьому, Задворний не вважає розставання з Огнєвіч травматичним розривом, як це було понад півтора року тому в інших стосунках.

Відповідаючи на питання про те, чи готовий він після "Холостячки" бути зі звичайною дівчиною, а не зі знаменитістю Задворний підкреслив, що "зі звичайною дівчиною він не буде".

"Я буду з найкращою, адже моя - найкраща для мене", - написав він.

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Також Задворний розкрив критерії, яким повинна відповідати дівчина, яка зможе завоювати його серце.

"Розділяє мої цінності й світогляд; легка, весела та самоіронічна; самодостатня або прагне до цього; зовні для мене приваблива; любить подорожувати; розвивається, вчиться новому", - написав він.

Крім цього Задворний розповів, що для нього означає закоханість. За його словами, це хоч і прекрасний, але не конструктивний стан, при якому важливо зберігати тверезий розум, щоб розуміти, наскільки підходить людина, яка зараз поруч.

"Це потрібно для того, щоб після того, як гормони вляжуться, не залишилася порожнеча, а з'явилася основа для кохання", - вважає Задворний.

Як повідомляв УНІАН, у фіналі шоу Холостячка за серце Злати боролися двоє чоловіків - Діма Шевченко і Андрій Задворний. Останній став переможцем.

Після фінального випуску Огнєвіч атакували хейтери - у мережі розкритикували її вибір, адже багато хто вболівав за Діму Шевченка, та й сама Злата виявляла до нього дуже ніжні почуття.

Огнєвіч і Задворний пробули разом усього 1,5 місяці і розійшлися. Як розповів екс-коханий "холостячки", все сталося за його ініціативи, оскільки в нього пройшли почуття.

Після пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" на обох повалилася хвиля критики, адже багато хто не схвалював вибір Злати у фіналі. Потім і сама колишня пара почала обмінюватися колкостями у своїх постах і "історіях" в мережі.

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