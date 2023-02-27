У скандал потрапив Ф. Мюррей Абрахам. Інцидент викликав обурення.

У ніч на 27 лютого в США пройшла церемонія нагородження премії Гільдії кіноакторів США - нагороди вручали за заслуги в галузі кінематографа і телебачення. Не обійшлося на заході без скандалів.

Американець Ф. Мюррей Абрахам, якого нагородили як видатного драматичного актора, виголосив зі сцени скандальну промову. Він заявив, що бажає миру в Україні і в Росії, очевидно, забувши про те, що росіяни - це терористи, які щодня вбивають мирних жителів України, стріляючи по житлових будинках, школах, дитячих садках, лікарнях.

"Це прекрасний час, але я хотів би звернутися з молитвою до жертв землетрусів у Сирії та Туреччині, а також з молитвою про мир в Україні та Росії. Об'єднані назавжди!" - сказав Мюррей Абрахам, пише журнал People.

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Премія Гільдії кіноакторів США: подробиці

Screen Actors Guild Award або SAG Awards - це відома американська кінопремія, присуджується Гільдією кіноакторів США з 1995 року. Нагороджують діячів у сфері культури за кінофільми і ТВ-серіали. Премія є однією з найпрестижніших у світі кіноіндустрії, а також вважається, що саме на неї орієнтуються при складанні списку переможців Оскара.

Нагадаємо, фаворитом Гільдії кіноакторів США в 2023 стала команда фільму "Все скрізь і одразу".

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