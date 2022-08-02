Шанувальники запідозрили, що у неї з'явився новий коханий.

Після розставання з Михайлом Заливако переможниця одинадцятого сезону шоу "Холостяк" породила чутки про те, що у неї з'явився новий коханий. Нещодавно вона запропонувала фанатам ставити їй питання, що цікавлять. Підписники запитали, з ким вона подорожує по Європі. Та відповіла, що новий коханий не з'явився, а їздить вона з подругою.

Також багатьох фанатів цікавить, чи планує Анна повертатися в Україну.

"Чесно кажучи, я не хочу тут (в Англії, - ред) жити. Мені не підходить клімат і, в принципі, по вайбу, це не моя країна. Приїхати як турист тижні на два, подивитися країну, безумовно, це круто, цікава історія і неймовірна архітектура. Ніде не відчуваю себе краще, як вдома", - зазначила Анна.

Богдан додала, що приїхати в Україну планує 12 серпня.

Нагадаємо, Анна Богдан після розриву з "холостяком" засвітилася з новим кавалером.

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