Катя винаймає квартиру у Варшаві.

Модель Катерина Лозовицька, яка перемогла у 12 сезоні реаліті "Холостяк" та отримала обручку від Алекса Топольського, нині мешкає у Польщі. Дівчина винаймає там квартиру.

У Stories Катя розповіла про умови, в яких мешкає. Також вона зізналася, скільки платить за житло у Варшаві.

За словами дівчини, її повністю влаштовує квартира. Вона знайшла затишні апартаменти із сучасною кухнею та спальнею з великими вікнами. У квартирі нові меблі та стильний ремонт. Катя розповіла, що вона нагадує їй її оселю у Києві.

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Як виявилося, переможниця "Холостяка" знайшла таку квартиру у Telegram-каналі сама. Проте вона платила комісію, адже оформила оренду через ріелтора. У Польщі, як розповіла Катя, за такі послуги потрібно платити від 60% до 100% від суми оренди за місяць.

Свою квартиру Катя винаймає за 1 тисячу доларів на місяць, це приблизно 37 тисяч гривень. Проте переможниця "Холостяка" не вважає, що це багато. Вона зазначила, що їй дуже подобається квартира та район, у якому вона розташована.

Нагадаємо, раніше модель вразила своїх фанів. Лозовицька повністю оголилася на камеру.

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