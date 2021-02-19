Актриса виходить заміж за Картера Реума.

Відома актриса Періс Хілтон погодилася на пропозицію руки і серця коханого Картера Реума.

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У своєму Instagram вона опублікувала кадри з торжества.

У день її 40-річчя Картер вирішив зробити коханій сюрприз. По дорозі в ресторан, він завів її в будиночок, прикрашений квітами. Там він встав на одне коліно і підніс Періс обручку.

"Коли зустрічаєш споріднену душу, ти не просто знаєш про це - ти відчуваєш це. Ми з коханим були нерозлучні з нашого першого побачення. А до дня мого народження він організував для нас подорож в тропічний рай. Коли ми йшли на вечерю по пляжу, Картер привів мене до будиночка, прикрашеному квітами, і встав на коліно. Я сказала "так, так назавжди". Тільки з ним я хочу бути разом назавжди", - написала Періс.

Хілтон і Реума: історія кохання

Вони почали зустрічатися наприкінці 2019 року

Нещодавно Періс говорила про те, що хоче провести зі своїм коханим все життя

Також вона заморозила свої яйцеклітини і зараз готується стати матір'ю

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Автор: Діана Могилєвич