У будинок батьків співачки залетіла петарда.

Українська співачка Злата Огнєвіч згадала, як в одну з новорічних ночей в будинок її батьків залетіла петарда.

Про це повідомляє "Новий канал".

За словами зірки, тоді вона гостювала у батьків. Несподівано вони почули вибух петарди, яку невідомі закинули їм у вікна.

Читайте такожОлег Винник зворушливо привітав "таємну дружину""Колись в новорічні свята до нас в будинок влетіла величезна петарда. Вона пробила подвійні пластикові вікна і вибухнула в кімнаті. Тато нічого не зрозумів, тому що в цей момент дивився черговий фільм про війну, він любить таке, і подумав, що це просто розірвався снаряд в телевізорі", – згадала співачка.

Також вона розповіла, що вважає за краще святкувати Новий рік на роботі, бо вірить у прислів'я: "Як Новий рік зустрінеш - так його і проведеш". А ось після корпоративів вона завжди їздить на зустріч з друзями.

Нагадаємо, раніше Макс Тарапата натякнув на роман зі Златою Огнєвіч.

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