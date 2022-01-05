Тарапата неоднозначно підписав фото з Огнєвіч.

Учасник другого сезону реаліті "Холостячка" Макс Тарапата опублікував в інста-сторіз фотографію з виступу співачки Злати Огнєвіч.

Такий знімок він підписав досить неоднозначно: "І щоб цього року улюблені люди завжди були поруч". Також він додав сердечко і відзначив зірку.

Читайте такожЗлату Огнєвіч розкритикували за невдалі фото в образі кішечкиДо слова, Макс і Злата разом святкували Новий Рік. Ще на проекті чоловік зізнавався їй у коханні, а після її розставання з Андрієм Задворним - постійно підтримував.

На пост-шоу "Холостячка. Життя після проекту" Макс і Злата розповіли, що дружать і багато часу проводять разом. Але чи є між ними роман - поки невідомо. Втім, вони обидва періодично підігрівають чутки.

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч показалася у компанії учасників "Холостячки".

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