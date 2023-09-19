Він досі перебуває в реанімації.

Російський співак Ігор Ніколаєв нещодавно потрапив до лікарні через проблеми з серцем. Кілька днів він перебував у реанімації, а потім лікарі ухвалили рішення зробити йому операцію.

Як повідомляють росЗМІ, йому провели коронарне шунтування. Зараз артист приходить до тями, проте все так само залишається в реанімації.

Лікарі оцінюють його стан як важкий. Більше того, вони боялися, що 63-річний артист не переживе таку складну операцію. Поки вони не дають ніяких прогнозів.

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Відзначимо, у Ніколаєва вже давно проблеми з серцем. Взимку цього року він вже потрапляв до лікарні. Тоді лікарям вдалося стабілізувати його стан, вони провели коронарографію і встановили стенти. Проте вже тоді медики говорили, що композитору необхідна ще одна операція.

У той час артист не послухав лікарів і продовжив вести звичний спосіб життя. Відомо, що він зловживав алкоголем.

Тим часом, у соцмережах вже почали "ховати" Ніколаєва. Росіяни пишуть, що він однією ногою в могилі.

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