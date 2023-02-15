Путініст готовий продовжувати геноцид українського народу.

Російський співак Олександр Маршал заявив, що хотів поїхати на війну в Україні, але його не пустили через вік. Незважаючи на те, що саме Україна була трампліном для нього у великий шоу-бізнес, він готовий здійснювати геноцид нашого народу.

На YouTube-каналі "Емпатія Манучі" він сказав, що не вважає Україну державою. За словами путініста, це союзна республіка.

Крім того, він додав, що якби Росія перша не почала "спецоперацію" (так в РФ називають повномасштабне вторгнення, - УНІАН), Україна б першою завдала удару, бо ми нібито до цього готувалися.

"Я звертався до знайомих з приводу мобілізації. Вони кажуть: "Тобі 65. Сиди, розберемося без тебе. Хотів піти... Я ж воїн! Я служив три роки в радянській армії. Для мене це - святий обов'язок. Тому що я народився в цій країні, а ці хлопці на передовій - мої сини, мої діти. Ну як я можу по-іншому?" - каже путініст Маршал.

Нагадаємо, раніше російський актор Артур Смольянінов підтримав Україну і заявив, що готовий їхати на війну проти окупантів. Він розуміє, що йому доведеться стріляти в своїх співвітчизників, але він готовий це робити.

Після цих слів у РФ його визнали "іноагентом".

Вас також можуть зацікавити новини: