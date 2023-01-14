Він виступив проти війни в Україні.

Російський актор Артур Смольянінов нещодавно в одному з інтерв'ю заявив, що засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну і готовий відправитися на фронт на боці нашої країни. Більше того, він сказав, що готовий вбивати окупантів.

Через засудження кривавого режиму Кремя його визнали "іноагентом". Також в Росії закликали позбавити актора громадянства і порушити проти нього кримінальну справу.

Разом з ним до "чорного" списку Мін'юсту РФ потрапили й інші люди - музичний критик Атремій Троїцький, український журналіст Олександр Шелест та інші.

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Позиція Смольянінова щодо війни в Україні

Раніше Артур Смольянінов заявив, що вважає українців своїми братами. За його словами, він готовий захищати Україну на полі бою, якщо буде така потреба.

За таку позицію на нього хочуть завести кримінальну справу. Крім того, відомо, що у жовтні 2022 року на актора було заведено адміністративну справу про "дискредитацію" російської армії.

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