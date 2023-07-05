Він стоїть на військовому обліку.

Український співак Вадим Олійник в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що не став чекати поки йому вручать повістку, а сам пішов у військкомат і став на військовий облік.

За його словами, йому повинні передзвонити, коли він знадобиться. Артист додав, що хотів би бачити себе в розвідці або в аеромобільному війську. На запитання ведучого, чи вміє він керувати дроном, Олійник чітко відповів: "Навчуся".

"Це те, що мені подобається. Але як сказав один мій знайомий, що це не буде відбуватися так, як в США - що ти сам можеш вибрати військо, куди поїдеш. Він прийшов у військкомат, і у нього просто запитали: "Ти готовий завтра їхати?". Він каже: "Куди?" Йому відповідають: "Значить, не готовий"", - розповів Олійник.

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Варто зазначити, що за весь час повномасштабного російського вторгнення Олійник не залишав Україну. Відомо те, що його мама переїхала до Італії, а він залишився на батьківщині.

Однак більше року артист не випускав нових пісень. Зараз він по-тихеньку повертається в український шоу-бізнес, проте чи стане він знову популярним - поки невідомо.

Нагадаємо, раніше Вадим Олійник розповів про раптовий подарунок від Кіркорова.

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