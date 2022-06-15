Інцидент стався в поїзді в Чехії.

Український піаніст-віртуоз Євген Хмара, який регулярно виступає з концертними турами по Україні та за кордоном, а також пише музику для кінофільмів і телесеріалів, повідомив про неприємну ситуацію, яка сталася з ним в поїзді в Чехії.

Він розповів, що зловмисники вкрали все музичне обладнання, яке він залишив під сидінням. Також Хмара додав, що ці інструменти коштували 8 тисяч євро.

"Це не просто втрата чогось матеріального, це втрата чогось набагато більшого - це два роки мого музичного життя. Купа студійних записів, які не повернути", - сказав Євген.

Варто зазначити, що Євген Хмара разом з Іриною Федишин дає благодійні концерти, на яких збирає гроші для допомоги українській армії.

Нагадаємо, раніше травесті-діва Монро розповіла про ненависть до росіян.

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