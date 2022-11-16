Зірка регулярно виступає для військових у прифронтових населених пунктах.

Українська співачка Злата Огнєвіч розповіла про ситуацію, яка трапилася з нею в Донецькій області під час чергового концерту для військових. Знаменитість зізналася, що почула "приліт" прямо під час виконання. Артистка розповіла, що вона продовжила виступати перед військовими. Деталями вона поділилася в Instagram-блозі:

"Під час концерту в нашому периметрі впала касетна бомба. Я чула вибух. Світло вимкнулося. Але ми не розгубилися і продовжили співати під гітару. Для військових - це норма, але для мене - людини з глибокого тилу - ні. Вночі були "салюти" від артилерії, яка працювала на горизонті. Я все це бачила, всю ніч чула вибухи. Там навіть повітря якийсь інший. Все дуже близько, відчуття загострюються. Реальність сприймається по-іншому".

Огнєвіч додала, що все одно буде повертатися на фронт зі своїми виступами, так як розуміє важливість підтримки військовослужбовців. Вона в черговий раз нагадала про те, що дуже важливо донатити армії, щоб наближати перемогу.

Відео дня

Нагадавши, тато Злати Огнєвіч розповів про оперування військових на передовій.

Вас також можуть зацікавити новини: