Батько артистки - хірург. Тому після вторгнення 24 лютого він не зміг сидіти склавши руки.

67-річний батько Злати Огнєвіч Леонід Бордюк після 24 лютого вирушив на фронт. Чоловік - хірург за освітою з великим досвідом роботи. Тому він вирушив на Харківщину, де рятував поранених українських захисників. Зараз Огнєвіч поділилася в Insta-stories, що тато приїхав додому в коротку відпустку.

Знаменитість опублікувала коротку розповідь батька про роботу на передовій. Чоловік зізнається, що мирні операції і робота на війні - абсолютно різні речі.

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"Тато приїхав у відпустку. Шість місяців допомагав пораненим. Нашим неймовірним медикам - честь і повага! Вони роблять неможливе. Це справжній подвиг", - сказала Злата.

"Те, що в мирному житті (які травми отримують люди, які операції роблять), і те, які поранення, пошкодження отримують люди на війні... Це не можна порівняти. До цього не звикнеш ніяк. І так шкода, що велика частина цих людей – це молоді хлопці", - поділився Леонід Бордюк.

Нагадаємо, Злата Огнєвіч вперше розповіла, чому довго носила перуку.

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