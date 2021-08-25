"Скрябін" виступив на концерті / instagram.com/skryabinband
24 серпня на стадіоні "Олімпійський" відбувся урочистий концерт до Дня Незалежності України. Так, глядачі розповіли в мережі, що під час виступу групи "Скрябін" у фан-зону впали всі дрони, які там літали.
"Не вірю в містику, але під час виступу групи "Скрябін" на НСК "Олімпійський" на фан-зону одночасно впали всі дрони, які літали над стадіоном", - написав один з відвідувачів концерту.
Нагадаємо, 17 серпня Скрябіну могло б виповнитися 53 роки, якби шість років тому його життя не забрала страшна аварія.
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