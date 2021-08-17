17 серпня Кузьмі Скрябіну виповнилося б 53 роки.

Сьогодні, 17 серпня, український артист Кузьма Скрябін міг би відзначати своє 53-річчя, якби шість років тому його життя не забрала страшна аварія.

Попри те, що пройшло вже аж шість років з дня його смерті, в серцях слухачів він залишився досі. Кузьма запам'ятався не тільки своєю любов'ю до музики, а й до України.

Його пісні - це окремий вид мистецтва. Вони бувають смішні, а бувають глибокі, але в кожній з них є сенс. Так, сенс він шукав у всьому, і навіть в любові. Неодноразово Скрябін зізнавався, що любов для нього - це прожити з однією людиною все життя. Також він говорив про те, що будинок - це те місце, де його завжди чекають і люблять безумовно.

"З днем народження, чувак! Скоро роки без тебе будуть рахувати десятиліттями, а в районі серця болить так само як в перший день", - написала група Скрябіна в Instagram.

На честь такого дня УНІАН пропонує вам згадати всі найглибші пісні Скрябіна, які принесли йому шалену популярність.

Скрябін - Старі фотографії

Скрябін - Спи собі сама

Скрябін та Ірина Білик - Мовчати

Скрябін - Люди, як кораблі

Скрябін - Мам

Скрябін - Випускний

Скрябін - Остання Сигарета

Скрябін - Місця Щасливих Людей

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Автор: Діана Могилєвич