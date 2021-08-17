Сьогодні, 17 серпня, український артист Кузьма Скрябін міг би відзначати своє 53-річчя, якби шість років тому його життя не забрала страшна аварія.
Попри те, що пройшло вже аж шість років з дня його смерті, в серцях слухачів він залишився досі. Кузьма запам'ятався не тільки своєю любов'ю до музики, а й до України.
Його пісні - це окремий вид мистецтва. Вони бувають смішні, а бувають глибокі, але в кожній з них є сенс. Так, сенс він шукав у всьому, і навіть в любові. Неодноразово Скрябін зізнавався, що любов для нього - це прожити з однією людиною все життя. Також він говорив про те, що будинок - це те місце, де його завжди чекають і люблять безумовно.
"З днем народження, чувак! Скоро роки без тебе будуть рахувати десятиліттями, а в районі серця болить так само як в перший день", - написала група Скрябіна в Instagram.
На честь такого дня УНІАН пропонує вам згадати всі найглибші пісні Скрябіна, які принесли йому шалену популярність.
Скрябін - Старі фотографії
Скрябін - Спи собі сама
Скрябін та Ірина Білик - Мовчати
Скрябін - Люди, як кораблі
Скрябін - Мам
Скрябін - Випускний
Скрябін - Остання Сигарета
Скрябін - Місця Щасливих Людей
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