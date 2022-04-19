Добринін знаходиться в рядах тероборони.

Український телеведучий Микита Добринін, який зараз захищає Україну в теробороні, розповів про звірства окупантів у Бучі. За його словами, після побаченого навіть чоловіки плакали.

"Найжахливіше, що відбувалося - це Ірпінь, Буча, Гостомель. Якими б сильними не були чоловіки, якими б воїнами вони не були, а все одно, коли бачиш ці кадри або перед собою, просто навертаються сльози. І з'являється бажання страшної помсти. І я впевнений, що помста буде, вона вже потихеньку йде до тих людей, які це все зробили (до окупантів, - УНІАН). Це було для мене найстрашнішим, найболючішим", - сказав Добринін у програмі "Зірковий шлях".

Він додав, що йому також страшно усвідомлювати те, що Буча, Ірпінь і Гостомель - це не єдині міста, які постраждали і ще можуть постраждати від російських окупантів.

Нагадаємо, раніше дружина Добриніна Даша Квіткова запросила фанатів "руського міра" в Бучу і Маріуполь.

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