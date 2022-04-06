Блогерка звернулася до тих, хто досі підтримує РФ.

Українська Instagram-блогерка Дар'я Квіткова, яка була змушена покинути свій будинок під Києвом через війну, пообіцяла всім фанатам "русского мира" особисто купити квитки в розбиті окупантами Бучу, Ірпінь і Маріуполь.

Про це блогерка розповіла у своєму Instagram-акаунті.

"Я оплачу кожному квиток в Бучу, Ірпінь, Маріуполь, Чернігів і в інші міста України, де побували ваші солдатики, щоб Ви особисто взяли участь у цій "постанові", щоб особисто відчули запах, який тепер стоїть на вулицях, щоб особисто вивозили тіла, над якими знущалася ваша "доблесна армія", - сказала Даша.

Зазначимо, після того, як поруч з їхнім будинком під Києвом впав снаряд, Даша взяла сина і поїхала на захід України. Вона заявила, що принципова позиція її сім'ї - не виїжджати з країни, перебувати на батьківщині і підтримувати свою державу.

Нагадаємо, у ведучого "Орла і Решки" Беднякова померла мама, вона жила в Маріуполі.

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