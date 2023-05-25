Вона сказала, що це суцільна неправда, від якої їй боляче.

Польська співачка Бланка, яка брала участь в Євробаченні-2023, висловилася з приводу того, що її брат підтримує кривавий режим Кремля.

Дівчина сказала, що вся її сім'я підтримує виключно Україну. Тому їй боляче від того, що її брата звинувачують у солідарності з країною-агресором.

"Хочу однозначно підкреслити, що категорично не згодна з цією інформацією. Коли пишу це, плачу від печалі. Ніколи в житті мені не приходило в голову, що я буду пов'язана з чимось абсолютно відмінним від того, що в моєму серці і моїх поглядах", - йдеться в повідомленні прес-служби виконавиці.

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Вона додала, що її сім'я ніколи не підтримувала Росію. Більш того, вона чекає, коли Україна переможе в цій повномасштабній війні і вона зможе приїхати в нашу країну з концертом.

"Те, з чим ЗМІ намагаються зв'язати мене, абсурдно, розходиться з правдою і змушує мене відчувати такий біль, якого я ніколи раніше не відчувала", - сказала Бланка.

Скандал навколо сім'ї Бланки

Брат співачки Олівер опублікував пост в соцмережах, де підтримав пропагандистські наративи. У ньому йдеться про "київських нацистів" і "визволителів".

Крім того, Олівер підтримував російську пропаганду у той час, як армія країни-терориста намагалася захопити Київ і влаштовувала звірства в області.

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