Виявилося, що її рідні підтримують Росію.

Представниця Польщі на Євробаченні-2023 Бланка потрапила в скандал через брата з проросійською позицією. Користувачі мережі знайшли в соцмережах пост Олівера, де він підтримав пропагандистські наративи.

Так, чоловік поширив пост певного Васила Васильєва, в якому йдеться про "київських нацистів" і "визволителів".

"Історія українця з прикордонного району "ЛНР". Його правда про події не вписується у версію Києва і західної пропагандистської машини. Ця точка зору не поширюється і не буде поширюватися національними ЗМІ Болгарії, які, очевидно, працюють на київський "нацистський режим", підтримують ЄС і НАТО", - йдеться в пості.

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Крім того, Олівер підтримував російську пропаганду в той час, як армія країни-терориста намагалася захопити Київ і влаштовувала звірства в області.

Однак після того, як маси дізналися про його позицію, він поспішив видалити пост з соцмереж.

Польща на Євробаченні-2023

У польському Нацвідборі перемогла співачка Бланка з піснею Solo. Її перемога викликала обурення, адже поляки хотіли бачити на конкурсі співака Яна. Вони були впевнені, що саме він зможе вибороти перше місце для їхньої країни.

Однак на Євробачення поїхала все ж Бланка. На конкурсі вона посіла 19 місце. Найбільше балів їй поставили глядачі з України - 12. А ось українське журі віддало співачці всього 6 балів.

Реакція мережі на участь Бланки у конкурсі

"Нагадуємо, що Бланка підтримує Росію та свого провоєнного брата"

"Бланка теж йде за російським кораблем, бо захищає свого проросійського брата"

"Бланка - суто сільський двіж"

"Сорі, ти нам нецікава. Вийди з кадру"

"Я завжди шкодуватиму, що від Польщі поїхала Бланка"

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