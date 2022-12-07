Олександра Заріцька каже, що сльози - це нормальний прояв емоцій людини.

Відома українська співачка і фронтвумен групи KAZKA Олександра Заріцька розповіла про свій емоційний стан. Зірка поділилася, що на тлі новин про війну у неї підвищена тривожність. Через це та часто плаче.

Ролик з Сашею опублікований на YouTube-каналі поліції Івано-Франківської області. Там дівчина зізнається, що через тривожність часто прокидається серед ночі:

"Я стала дуже тривожною, не довіряю людям. Я по 10 разів перевіряю, чи закрила двері. Часто прокидаюся серед ночі. Плачу кожен день. Сльози якраз допомагають, цього не треба боятися".

Заріцька поділилася простою вправою, яка допомагає їй прийти до тями. Так, вона схрещує долоні, зчепившись великими пальцями в "метелика". Таким чином вона ритмічно по черзі стукає по ключицях, створюючи вібрації, схожі на гучне серцебиття.

Нагадаємо, в травні солістка KAZKA Заріцька повернулася в розграбований будинок під Гостомелем. Під час активних бойових дій на Київщині у будинку Олександри мародерували російські окупанти.

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