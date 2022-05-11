Під час активних бойових дій на Київщині в будинку Олександри мародерствували російські окупанти.

Солістка української музичної групи KAZKA Олександра Заріцька повернулася в будинок під Гостомелем після благодійних концертів у США. Нещодавно співачка поділилася, що в її будинку мародерствували окупанти. В Instagram-stories Заріцька показала наслідки обстрілів і деякі кадри з дому.

Заріцька уточнила, що практично всі цінні речі з її будинку винесли грабіжники. Однак найбільше її засмутили домашні рослини, які загинули через нестачу догляду.

"Ви можете вдавитися всією вкраденою технікою, деталями від авто, але цих малюків я вам не прощу", - заявила фронтвумен KAZKA.

Також Олександра показала наслідки обстрілів Ірпеня й уточнила, що вціліло дуже мало будинків.

"Мій Ірпінь... дуже мало вцілілих будівель. Просто серце аж коле від болю", - написала Заріцька.

Нагадаємо, раніше Заріцька розповіла про розграбований окупантами будинок. Співачка поділилася, що хотіли вкрасти навіть її мікрофон.

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