Телеведуча зараз знімається в серіалі.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка вже кілька років живе і працює в РФ, опублікувала у своєму інста-блозі новий пост.

Зірка написала, що в дитинстві мріяла стати актрисою. Через 26 років її мрія здійснилася. Регіна пройшла проби на одну з ролей в російському серіалі. Таке одкровення Тодоренко супроводила фото зі зйомок, на якому вона виглядає заплаканою - на її обличчі розтікся макіяж.

"Пограла в кальмара. У дитинстві я встала на стільчик, мені було 5 років, і сказала: "Я буду актрисою". Минуло 26 років, і мрія нарешті здійснилася", - написала телеведуча.

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Тодоренко кілька разів потрапляла в гучні скандали. Вона була ведучою програми "Орел і Решка". Регіна розповіла, що золотої карти насправді не існує. Тоді розгорівся скандал навколо виступу Регіни.

Також вона висловлювалася про домашнє насильство під час інтерв'ю. Тоді Тодоренко сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?" Після цього в Instagram блогера з'явилися сотні негативних коментарів.

Також відомо, що Регіна вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. У шлюбі у них народився син Майкл.

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Автор: Діана Могилєвич