Одіозний актор заявив, що Регіна Тодоренко, як і інші відмовчуються артисти, "переживає за свою ж*пу".

Російський актор Олексій Панін прокоментував мовчання Регіни Тодоренко та інших російських зірок родом з України щодо війни.

Свою позицію Панін оприлюднив в Instagram, записавши відеозвернення.

Панін переконаний - зрадники висловлять свою позицію тільки тоді, коли Володимира Путіна "поставлять до стінки".

"Прочитав новини. Там про Регіну Тодоренко та інших. І всі дивуються, чому вони мовчать. Хлопці, вони будуть мовчати до тих пір, поки Путіна не поставлять до стінки. Ці люди так хвилюються за свою ж*пу, що до тих пір, поки Путіна не розстріляють і все це не зміниться, вони будуть мовчати", - заявив Олексій Панін у своєму відеозверненні до передплатників.

Нагадаємо, раніше одіозний Панін усипав Зеленського компліментами.

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