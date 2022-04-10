Російський актор Олексій Панін прокоментував мовчання Регіни Тодоренко та інших російських зірок родом з України щодо війни.
Свою позицію Панін оприлюднив в Instagram, записавши відеозвернення.
Панін переконаний - зрадники висловлять свою позицію тільки тоді, коли Володимира Путіна "поставлять до стінки".
"Прочитав новини. Там про Регіну Тодоренко та інших. І всі дивуються, чому вони мовчать. Хлопці, вони будуть мовчати до тих пір, поки Путіна не поставлять до стінки. Ці люди так хвилюються за свою ж*пу, що до тих пір, поки Путіна не розстріляють і все це не зміниться, вони будуть мовчати", - заявив Олексій Панін у своєму відеозверненні до передплатників.
Нагадаємо, раніше одіозний Панін усипав Зеленського компліментами.