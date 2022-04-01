Російський актор підкреслив, що український президент поводиться дуже гідно.

Російський актор Олексій Панін, який не підтримує політику Кремля і засуджує агресію РФ щодо України, висловився з приводу президента Зеленського.

Актор, який проживає в Іспанії, дав онлайн-інтерв'ю ведучій телеканалу "Україна 24" Наталії Влащенко.

Відповідаючи на питання про ставлення до Зеленського, Панін сказав, що він "красень, людина і мужик".

"Зеленський просто красень. Я зараз з величезним задоволенням на нього дивлюся і я розумію, що він красень. І інтерв'ю прекрасне, яке Він дав російським журналістам... і взагалі - я бачу людину. Зрозуміло, що політика штука така – правду ми все одно до кінця не дізнаємося. Зрозуміло, що Зеленський можливо десь грає, але все одно я бачу перед собою президента, красеня, мужика і він мені приємний", - прокоментував російський актор.

Нагадаємо, раніше Панін звернувся до росіян, які підтримують путінський режим. Він в черговий раз засудив їх за війну в Україні.

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