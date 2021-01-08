Причина смерті актриси не повідомляється / фото Вікіпедія

У США у віці 73 років померла акторка Меріон Ремсі, найбільш відома за роллю офіцера Хукс у франшизі "Поліцейської академії".

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Як повідомляється, Ремсі померла рано вранці в четвер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причина смерті не повідомляється.

Меріон Ремсі: чим відома

  • Меріон Ремсі, що народилася у Філадельфії 10 травня 1947 року, з'явилася на екранах в серіалі "Джефферсони" у 1976 році.
  • Найбільшу популярність принесла їй роль офіцера Хукс в декількох частинах "Поліцейської академії".
  • Була також співачкою і композитором. 
  • Відома своїм унікальним тихим голосом, Ремсі також озвучувала мультсеріали "Робоцип"  та "Сімейка Аддамсів".

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Переклад: Катерина Лиманська