Актриса померла 7 січня у віці 73 років.

У США у віці 73 років померла акторка Меріон Ремсі, найбільш відома за роллю офіцера Хукс у франшизі "Поліцейської академії".

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Як повідомляється, Ремсі померла рано вранці в четвер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причина смерті не повідомляється.

Меріон Ремсі: чим відома

Меріон Ремсі, що народилася у Філадельфії 10 травня 1947 року, з'явилася на екранах в серіалі "Джефферсони" у 1976 році.

Найбільшу популярність принесла їй роль офіцера Хукс в декількох частинах "Поліцейської академії".

Була також співачкою і композитором.

Відома своїм унікальним тихим голосом, Ремсі також озвучувала мультсеріали "Робоцип" та "Сімейка Аддамсів".

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Переклад: Катерина Лиманська