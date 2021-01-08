Причина смерті актриси не повідомляється / фото Вікіпедія
У США у віці 73 років померла акторка Меріон Ремсі, найбільш відома за роллю офіцера Хукс у франшизі "Поліцейської академії".
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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Як повідомляється, Ремсі померла рано вранці в четвер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Причина смерті не повідомляється.
Меріон Ремсі: чим відома
- Меріон Ремсі, що народилася у Філадельфії 10 травня 1947 року, з'явилася на екранах в серіалі "Джефферсони" у 1976 році.
- Найбільшу популярність принесла їй роль офіцера Хукс в декількох частинах "Поліцейської академії".
- Була також співачкою і композитором.
- Відома своїм унікальним тихим голосом, Ремсі також озвучувала мультсеріали "Робоцип" та "Сімейка Аддамсів".
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