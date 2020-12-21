Артистка поділилася своїми враженнями після перегляду фіналу шоу.

Українська співачка Оля Полякова прокоментувала вибір Ксенії Мішиної у фіналі шоу "Холостячка".

Читайте також"Холостячка" Ксенія Мішина написала пост про свій вибір у фіналі шоуНа своїй сторінці в Instagram в stories поп-зірка розкритикувала вибір "холостячки". Оля вважає, що Мішиній "подобаються американські гірки".

"Любі мої, подивилася "Холостячку". Що хочу сказати. Ну ти, Мішина, і ***. Не можна так, звичайно, про людей. Нічого тебе життя не вчить. Такого пацана прої..хала. Ну, певно, подобаються тобі американські гірки. Ну що ж, катайся", - різко висловилася Полякова.

Відео: Glam Wish

"Холостячка": хто переміг у шоу, кого обрала Ксенія Мішина

Й Еллерт, і Тригубенко подарували Ксенії обручку, але відповіла вона на освідчення лише одного чоловіка. Таким чином, переможцем шоу "Холостячка" у фіналі 18.12.2020 став Олександр Еллерт.

"Я не можу прийняти твоє освідчення. Пробач", - сказала Мішина Тригубенку.

"Я тебе теж кохаю. І "так", - відповіла Ксенія Еллерту.

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Автор: Ольга Робейко