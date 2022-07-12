У мережі почали поширювати чутки, що Вадим нібито покинув Україну.

Українська співачка Оля Полякова потрапила в скандал. На її чоловіка накинулися з критикою за те, що він нібито у війну виїхав з України. Співачка поспішила за нього заступитися і вирішила "закрити рот" всім хейтерам.

У себе в Instagram-stories вона виклала відеозвернення, на якому заявила: "Дуже огидно мені зараз спостерігати ситуацію, в якій якісь пабліки зараз поширюють новину, що начебто мій чоловік був закордоном, а я всім кажу, що ні. Мій чоловік з усіма дозволами перший раз після початку війни 29 червня приїхав за мною і моїми дітьми до Праги. Ми були там три дні. Він був на двох моїх концертах і 3 липня ми вирушили в Україну. Я прошу вас, люди, не розганяйте г*вно не вентилятор. Огидно на це дивитися".

Артистка зазначила, що зараз її чоловік перебуває в Україні і не планує її залишати, хоча для виїзду у нього є законні підстави.

"З 29 червня мій чоловік має право їхати за кордон, тому що йому виповнилося 60 років. І всі, хто говорить фігню і розганяє хейт, закрийте рот. Ідіть в дупу! І ще одне - він в Україні. Як був, так і є. І нікуди не збирається. Так що можете зустрітися з ним особисто. Він вміє з такими розмовляти. Побачу, які ви сміливі", - обурилася виконавиця хіта "шльопанці".

Нагадаємо, Оля Полякова відверто розповіла, як війна змінила її сім'ю.

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