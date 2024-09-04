Актора не стало 3 вересня.

Помер народний артист України, режисер та актор Національного театру імені Марії Заньковецької Григорій Шумейко. Чоловіка не стало у вівторок, 3 вересня.

Про трагічну подію повідомили колеги Шумейка на офіційній сторінці у Facebook театру Заньковецької у Львові. Вони зазначили, що на момент смерті актору було 74 роки та висловили співчуття рідним. Причини смерті не розголошуються.

"Непоправна втрата у нашому колективі… Сьогодні (3 вересня – УНІАН) на 74-му році життя пішов у засвіти народний артист України, актор, режисер Григорій Шумейко. Колектив театру висловлює щирі співчуття родині актора. Сумуємо", – написали колеги артиста.

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Парастас з Григорієм відбувся напередодні у Львові. Прощання з театральним діячем заплановане на сьогодні, 4 вересня. Воно відбудеться у театрі імені Марії Заньковецької о 13:00, після чого актора поховають.

До слова, Шумейко здобув акторську і режисерську освіту в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого та у Театральному інституті імені Бориса Щукіна.

За свою кар'єру артист зіграв ролі у понад 100 різних виставах, зокрема, "Чорна пантера", "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Макбет", "Украдене щастя". А також він виступив режисером 20 спектаклів. Григорія нагородили орденом "За заслуги" III ступеня, а ще він отримав відзнаку від Мінкульту України "За досягнення в розвитку культури й мистецтва".

Нагадаємо, раніше пішов з життя режисер серіалу "Беверлі-Гіллз" Джеймс Даррен.

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