Гадсон Мік загинув в ДТП.

Помер американський актор Гадсон Мік, найбільш відомий за роллю у фільмі-бойовику "На драйві". Його життя обірвалося 21 грудня під час автокатастрофи.

Як повідомляє видання The Hollywood Reporter, артист потрапив в страшну аварію у США 19 грудня. Гадсон випав з автомобіля, що їхав, просто на дорогу. Внаслідок падіння хлопець дістав багато травм, але вони виявилися несумісні з життям.

Після дорожньо-транспортної пригоди зірку госпіталізували. Лікарі протягом декількох днів боролися за життя артиста, проте його серце не витримало і зупинилося. На момент смерті актору було всього 16 років.

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Наразі це все, що відомо про загибель Гадсона. За даними видання, правоохоронці розпочали розслідування і з'ясовує обставини, за яких актор випав з авто. Прощання з підлітком відбудеться 28 грудня в Америці.

Зазначимо, що Мік був школярем і наступного року він повинен був вступати до університету. Окрім кіно, він також цікавився футболом. Його життя було коротким, але насиченим подіями, зокрема, у доволі юному віці хлопець встиг знятися у декількох телесеріалах, де зіграв другорядні ролі.

Однак найбільшу популярність йому принесли зйомки в фільмі "На драйві". Як відомо, в стрічці артист перевтілився в роль головного героя – водія-втікача Едгара Райта – в дитинстві.

Нагадаємо, раніше ми писали про українських зірок, які пішли з життя у 2024 році. Цього року не стало В'ячеслава Узелкова, Ірини Фаріон, Віталія Білоножка та інших.

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