Триразовий володар "Еммі" боровся з раком крові.

На 69-му році життя помер відомий американський комік та актор Луї Андерсон.

Про це повідомляє видання TMZ.

18 січня стало відомо, що популярного коміка ушпиталили у Лас-Вегасі. За три дні - вранці 21 січня - Андерсон помер.

Луї боровся з агресивною формою раку крові. Достеменно невідомо, коли він дізнався про свій діагноз, але напередодні він проходив лікування у Вегасі.

Андерсон став відомим як один із найулюбленіших коміксів Америки. Канал Comedy Central визнавав його одним зі 100 найкращих коміків усіх часів.

Андерсон був другим молодшим із 11 дітей у своїй родині. Його спогади про дитинство, непрості стосунки зі схибленим на війні батьком і цькування через зайву вагу, лягли в основу популярного комедійного мультсеріалу "Життя з Луї". У шоу, яке показували на Fox Kids, докладно описувалося, як комедія допомагала хлопцеві упоратися з усіма труднощами.

Шоу здобуло культовий статус у деяких країнах Східної Європи, де Fox Kids був популярним телеканалом у 1990-х і на початку 2000-х років. Серіал двічі отримував премію "Еммі", а також тричі був нагороджений гуманітарною премією.

Сам Андерсон отримував нагороду "Еммі" тричі.

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