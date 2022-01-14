Зірка стендапу заявив, що його розшукує КДБ Білорусі.

Відомий білоруський комік Слава Комісаренко заявив, що КДБ Білорусі оголосило його в розшук через політичні погляди та його жарти про режим невизнаного президента Олександра Лукашенка. Зараз зірка стендапу перебуває в Україні.

Про це він заявив під час концерту, ролик з'явився в Instagram коміка.

"У звичайних країнах спецслужби ловлять терористів, а в Білорусі – приколістів. Тому що в Білорусі приколіст має бути один", – пожартував Комісаренко.

Комік раніше переїхав у Росію, а у розпал протестів у Білорусі перевіз туди своїх батьків, щоб уникнути політичного переслідування. Водночас Комісаренко часто жартував про режим Лукашенка, а його монологи про невизнаного президента "чик-чирика" набирали сотні тисяч переглядів у YouTube.

Певний час Комісаренко почувався у безпеці в Росії, але напередодні Нового року комік серйозно занепокоївся.

"Мені написала людина, яка пов'язана з білоруськими протестами. Він написав мені повідомлення: "Вітаю, Славо. На жаль, є інформація з достовірних джерел про те, що вас збираються викрасти у Москві та вивезти машиною до Білорусі. Будьте обережним", ― розповів Комісаренко.

Читайте такожЛукашенко стверджує, що знає "підривну" мету протестувальників у КазахстаніЗірка стендапу також зазначив, що його часто питають, чи вірить він у те, що його можуть викрасти спецслужби Білорусі. Відповідаючи на це питання Комісаренко нагадав, що Лукашенко посадив літак з опозиційним журналістом Романом Протасевичем, щоб затримати його. Тому комік вважає своє викрадення цілком реальним.

Наразі комік перебуває в Україні. 15 січня у Києві заплановано його стендап-концерт. Невідомо, чи повернеться Комісаренко до РФ після гастролей в Україні.

Протести в Білорусі проти режиму Лукашенка

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

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