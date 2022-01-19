Гаспар Ульєль помер у віці 37 років.

Відомий французький актор, зірка "Ганнібала" Гаспар Ульєль помер в результаті отриманої травми голови.

Про це повідомляє телеканал BFMTV.

Вчора, 18 січня, він катався на лижах на курорті Ла-Розьєр. Так, актор впав і отримав серйозну черепно-мозкову травму. На місце події одразу приїхала швидка допомога, його госпіталізували, але врятувати життя Гаспару не вдалося.

За даними видання France Bleu, актор під час катання зіткнувся з іншим лижником. Це і могло стати причиною його падіння.

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Міжнародну популярність Гаспар Ульєль отримав після виконання однієї з головних ролей у детективній драмі Жан-П'єра Жене "Довгі заручини" (екранізація однойменного роману Себастьяна Жапрізо). Іншою помітною роботою актора стала роль молодого Ганнібала Лектера в картині Пітера Веббера "Ганнібал: Сходження". Лауреат премії "Сезар" (2005).

З 2013 року Гаспар перебував у стосунках з французькою моделлю і співачкою Гаеллі П'єтрі. 9 лютого 2016 року у пари народився син.

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