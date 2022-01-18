Також стала відома дата виходу серіалу – 30 березня на стрімінговому сервісі Disney+.

Вийшов перший трейлер міні-серіалу "Місячний лицар" (Moon Knight), знятого за мотивами коміксів Marvel.

Також стала відома дата виходу серіалу – 30 березня 2022 року на стрімінговому сервісі Disney+.

Серіал розповість про героя коміксів Marvel на ім'я Марк Спектор / Місячний лицар – колишнього морського піхотинця США з дисоціативним розладом особистості, який стає провідником єгипетського бога Місяця Хонсу. Кожна з особистостей Спектора – окремий персонаж. Один з них – тихий співробітник сувенірного магазину Стівен Грант, який страждає від провалів в пам'яті та спогадів про інше життя.

У коміксах персонаж входив в такі команди, як Секретні Месники, Захисники і Герої за наймом, а серед його союзників були Людина-павук, Чорна пантера, Капітан Америка, Воїтель, Соколине око, Росомаха, Люк Кейдж, Залізний кулак, Ехо та інші.

Читайте такожТрагедія зовсім не про покер і суворий магнетизм Оскара Айзека: рецензія на фільм "Холодний розрахунок"Головну роль в серіалі виконує Оскар Айзек ("Зоряні війни", "З машини", "Дюна", "Сцени з подружнього життя").

Також у фільмі задіяний Ітан Хоук ("Гаттака", "Великі надії", "Сіністер"), який виконає роль Артура Херроу – лідера секти, який заохочує Спектора прийняти його внутрішню темряву. А французький актор Гаспар Ульєль ("Ганнібал: Сходження", "Мистецтво любити") зіграє роль злодія і колекціонера Антона Могарта / Опівнічної людини.

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