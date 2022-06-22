Російський співак камерунського походження П'єр Нарцис помер у 45 років. Попередньо причиною стала зупинка серця після операції на нирці 21 червня.

Про смерть батька в Instagram повідомила його дочка Кароліна та колишня дружина Валерія Калачова (Monisha).

"Тато – це приклад для мене. Мені дуже шкода, що його поруч зі мною не буде… Але я сподіваюся, що в нього все буде добре і в раю, і в подальших життях. Я відпускаю його з чистою совістю, з чистим серцем, з чистою душею", – написала донька.

"Дуже важко це розуміти та прийняти. Дякую за проведений час разом на цій землі. П'єр, Нарцис, Лоренцо, Па… ти назавжди будеш у наших серцях та молитвах. Дякую тобі за прекрасну дочку. Передаю тебе в руки твого батька Всевишнього з добром, миром та любов'ю. Твій внесок у мільйони людських усмішок, величезний. Нескінченні оплески тобі", - написала екс-дружина.

Причин смерті П'єра Нарциса його близькі не уточнили. За інформацією "Комсомольської правди", співак помер, коли йому "проводили операцію на нирки".

П'єр Нарцис народився в Камеруні 19 лютого 1977 року. На початку 1990-х років створив власну групу, яка виконувала пісні різними мовами в місцевих клубах. В юному віці переїхав до Москви, де на той час жила його сестра, щоб вивчати журналістику в Московському державному університеті.

В 2003 році брав участь у "Фабриці зірок – 2", де його головною піснею стала "Шоколадний заєць", що і принесла співаку чималу популярність. В 2004 році в світ вийшов альбом співака з аналогічною назвою, однак жодна з пісень не змогла затьмарити успіх першого хіта.

На зйомках "Фабрики зірок" він познайомився з Валерією Калачовою, з якою згодом одружився. В пари народилася дочка Кароліна. В 2017 році жінка подала на розлучення.

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