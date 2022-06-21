За її словами, після початку війни на заміну любові до рідних приходять ненависть та безвихідь.

Донька російського актора-пропагандиста Володимира Машкова - Марія, яка з початку повномасштабного вторгнення Росії висловлюється проти війни в Україні, поділилася своїми роздумами про розрив родинних зв'язків.

На своїй сторінці в Instagram Машкова, яка наразі проживає у США, зізналася, що після початку війни на заміну любові до рідних приходять ненависть та безвихідь.

"Що робити, якщо після початку війни у ​​вас стався у сім'ї розрив зв'язків? У моєму випадку це сталося публічно. З бабусею у мене занадто міцний зв'язок, його не розірвеш. Ми говоримо по телефону, але все рідше... між нами ніби висить щось страшне, велике і мертве... Але ми разом. Просто не говоримо про найважливіше зараз для мене. Війну. А бабуся була завжди саме тим, до кого я йшла за найважливішим…", - написала Машкова.

За словами акторки, з батьком - Володимиром Машковим - у неї за життя складних обставин було більше, і вони не впоралися.

"Після "тієї" розмови (кого цікавить) ми більше не говорили. Я відпустила, прийняла і зберегла любов, але кожна публічна поява батька у футболці з фашистсько-зіганутою символікою завдає мені фізичного болю і кохання втікає… Все заповнює ненависть, відчай і безвихідь. Думаю, йому теж складно читати та дивитися зараз на мене...", - зізналася актриса.

Машкова наголосила, що вони з батьком один одного просто не чують.

"Ми вважаємо, що вони в секті фашистській під керівництвом соловйово-симоньянським, а вони вважають, що ми не розуміємо, як сильно заздрить нам Америка, яка війну і розв'язала, і "взагалі ви бандерівців підтримуєте, нацики недобиті". Замкнуте коло. Ми одне одного не чуємо. Не розуміємо. Інформацію беремо із різних ресурсів...", - зазначила акторка.

Нагадаємо, після того, як Машкова виступила на CNN і засудила війну, розв'язану Росією проти України, її батько вимагав негайно повертатися до Росії разом з дітьми та бути "хорошою росіянкою". Проте Марія залишилася в Америці і відмовилася від будь-якої роботи в Росії.

Зазначимо, Володимир Машков в 2022 році підтримав визнання "ДНР" і "ЛНР".

18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці приєднання Криму до РФ під назвою "Za мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента", де процитував вірш Федора Тютчева з критикою Заходу: "Марна праця - ні, їх не зрозумієш, - Чим ліберальніше, тим вони вульгарніше".

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